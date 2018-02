S'incendien unes oficines a Cambrils

El foc ja està controlat i no hi ha hagut ferits ni evacuats

Actualitzada 19/02/2018 a les 10:59

Un incendi s'ha declarat, el matí d'aquest dilluns 19 de febrer, en les oficines d'una empresa constructora de Cambrils. El foc s'ha produït a tres quarts de 10 del matí a la planta baixa del número 10 del carrer Galceran Marquet. Les flames han cremat tota la planta baixa, on hi ha situades les oficines. No hi ha hagut ferits ni evacuats.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat un total de tres dotacions de Bombers, que han aconseguit controlar el foc quan passaven 5 minuts de les 10 del matí. En aquests moments agents del cos encara estan revisant les afectacions de l'incendi.