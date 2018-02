L'eruga processionària del pi envaeix els carrers de Cap Salou

Tot i les mesures preventives, aquest insecte s’ha tornat a presentar a la zona en forma de plaga

Actualitzada 18/02/2018 a les 21:18

Després de dies freds, aquest darrer cap de setmana les temperatures s’han suavitzat, fent que les erugues processionàries hagin sortit del niu, com si ja fos primavera. En el cas de Cap Salou, on abunden els pins, tots els carrers s’han vist inundats per aquests insectes, ja siguin els carrerons més secundaris, com la via principal: la carretera de la Costa. Alguns veïns es van encarregar de trepitjar totes aquelles erugues possibles, però poc després, nous insectes tornaven a passejar-se per les voreres en llargues fileres de fins a més d’un centenar d’exemplars.En els darrers anys, s’han intensificat les campanyes en contra d’aquesta eruga, amb la qual s’ha d’anar amb especial cura per la reacció urticant que generen els seus pèls quan s’entra en contacte directe amb l’insecte. En el cas de Cap Salou, el 2016 l’Ajuntament va instal·lar una vintena de caixes nius en arbres de la zona amb l’objectiu d’atraure pardals predadors d’aquesta eruga. Dos anys més tard de la posada en marxa d’aquesta mesura preventiva, però, la processionària segueix afectant amb virulència aquesta zona afavorida, especialment, per les temperatures suaus dels darrers hiverns.Aquesta és la plaga més important del pi mediterrani, que instal·la el seus nius en les branques més altes i, fins i tot, poden arribar a matar l’arbre. D’altra banda, també té afectacions en les persones, per la urticària que poden generar i, sobretot, entre les mascotes, que són els més vulnerables davant d’aquest insecte.