El Pavelló del Morell estrena calendari d'activitats

Incorpora noves classes de TRX, Jumping i Glutis 10

Actualitzada 19/02/2018 a les 16:17

El Pavelló Municipal del Morell presenta el nou calendari d'activitats dirigides per aquest 2018.Enguany i com a novetat, hi ha programades activitats de TRX, Jumping i Glutis 10.TRX es una activitat física amb el cos en suspensió amb cordes i arnesos. Jumping inclou exercicis coreogràfics o guiats sobre uns matalassos individuals per a saltar. I Glutis 10 és una sèrie d’exercicis per treballar la forma de les natges. Entre les activitats segueixen les habituals de Zumba, Power Pump, Mat Pilates, Ciclo o Cardio.