El bus urbà de Torredembarra donarà servei els caps de setmana

El consistori realitza una prova pilot per tal de conèixer la demanda d'usuaris d'aquest servei

Actualitzada 19/02/2018 a les 11:35

La línia 1 del transport urbà de Torredembarra funcionarà també els caps de setmana a partir del proper 3 de març. D’aquesta manera, el servei de dissabtes, diumenges i festius que només estava actiu de juny a setembre s’estendrà als caps de setmana en una prova pilot amb la qual el consistori vol conèixer la demanda d’usuaris.La prova pilot es posa en marxa paral·lelament a l’elaboració d’un nou procés de contractació del servei de transport urbà després que l’actual contracte hagi caducat. Aquest nou procés servirà per modernitzar i ampliar el servei. A més de l’ampliació del transport públic a tots els dies de l’any, també s’incrementarà el nombre de parades, especialment al barri dels Munts.En la redacció del plec de clàusules que s’iniciarà a curt termini també s’incorporaran noves prestacions com la de disposar de vehicles més sostenibles mediambientalment i adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda; la millora de les parades amb ampliació de les que disposaran de marquesines; i canvi en els pals de senyalització. A més es comptarà amb una aplicació de geolocalització perquè els usuaris sàpiguen en quin punt del recorregut es troba l’autobús.