Calafell repartirà les inversions en funció del pes demogràfic dels barris

L’Ajuntament ha aprovat una planificació d’inversions a llarg termini fins el 2023 en la qual es preveu invertir 4,7 MEUR anuals

Actualitzada 18/02/2018 a les 21:10

5,1 MEUR en inversions, enguany

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat una planificació d’inversions a llarg termini –un pla de mandat fins a 2023–, basada en la distribució de les inversions municipals segons el pes demogràfic dels barris. El document calcula que cada any es podran invertir 4,7 milions d’euros, que s’obtindran mitjançant crèdits, amb els quals es desenvoluparan projectes, la majoria dels quals corresponents a la millora dels espais públics, com carrers i voreres, i a equipaments encara no existents a alguns nuclis o urbanitzacions.Per tal de desenvolupar aquest pla, el municipi s’ha dividit en quatre zones, que corresponen als quatre consells de barri previstos pel reglament municipal de participació ciutadana. Es tracta de Calafell Històric, que representa el 38,97% de la població i es preveu que disposarà cada any de 1.831.541,66 euros; Segur, amb el 42,90% del total i 2.016.226,89 euros anuals; Calafell Nord, amb el 8,93% de la població i que disposarà de 419.704,37 euros; i Calafell Centre, sent el 9,20% i 432.527,08 euros.El document aprovat recorda que, en els darrers anys, hi hagut un esforç per dotar el municipi dels equipaments necessaris. No obstant, apunta que encara en resten alguns per a completar una distribució òptima en el territori i que la millora de la qualitat de vida de la ciutadania sigui equitativa. Per això, a cada barri es plantejaran els equipaments que falten per a construir o remodelar. Però el repte més important del municipi en els propers anys, admet el pla de mandat, és l’adequació dels carrers i dels espais públics.Paral·lelament, l’Ajuntament de Calafell disposarà, enguany, de 5,1 milions d’euros per fer inversions. D’aquests, 4,7 milions sortiran d’un crèdit i la resta, uns 438.000 euros, d’altres partides ja existents. Amb aquests diners es realitzaran algunes de les últimes grans actuacions del mandat municipal 2015-2019. Per cost, la més important d’aquestes actuacions serà la reforma del pavelló poliesportiu Joan Ortoll i del teatre municipal: uns 3,5 milions d’euros. D’altra banda, es reserva un milió d’euros per a un segon pla de voreres al nucli de Segur de Calafell. Després dels dos milions d’euros que s’invertiran a la zona central del nucli, entre la carretera i l’autopista, aquest nou milió serà per a les voreres de Segur Platja.Així mateix, l’espai públic serà el gran protagonista d’aquest capítol inversor, inclosa la mobilitat i la prevenció de les inundacions. Es preveu destinar 280.000 euros a crear o condicionar aparcaments i 245.000, al pla de xoc de pluvials. A més, es renovaran els carrers Principal i Joan Miró, amb un pressupost de 302.000 euros. També es faran les tres propostes guanyadors dels pressupostos participatius: la solució a la inundabilitat del carrer Pescador; l’adequació de l’aparcament de l’escola del Castell i la creació d’un aparcament al carrer del Clos del Becu.També hi haurà inversió en el patrimoni històric, on, per exemple, es completarà la salvaguarda i museïtzació dels entorns del Castell de la Santa. S’aposta, a més, per la reforma del Mercat Vell; continuar millorant l’equipament i instal·lacions de les escoles; reformar espais per a joves; fer de l’estudi principal de Calafell.tv o millorar la xarxa informàtica i de telecomunicacions de l’Ajuntament.