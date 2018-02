La CUP, sobre les negociacions: «Ens inquieta que es faci política amb advocats xiuxiuejant a les orelles»

Els cupaires es mostren «desconcertats», mantenen l'aposta d'investir Puigdemont i insten JxCAT i ERC a un acord de mínims

«Burla i atac frontal a la nostra escola»

La CUP lamenta com s'estan fent les negociacions per formar Govern entre Junts per Catalunya i Esquerra. «Ens inquieta que es faci política amb advocats xiuxiuejant a les orelles», ha apuntat la portaveu del Secretariat Nacional, Núria Gibert, des d'Alcover, on la formació ha celebrat el consell polític. En aquest sentit, es mostren «preocupats» i amb el «to i vocabulari que estan adoptant» JxCAT i ERC, «amb més consells d'estratègia jurídica que de política». «Tenen a la mà un canvi de perspectiva amb una política més clara, que no ens passi com ara, que hem hagut de gestionar massa frustracions i opacitats», ha carregat Gibert. La CUP ha refermat l'aposta d'investir Carles Puigdemont i insten JxCAT i ERC a un acord «de mínims».La CUP ha insistit que la seva aposta és investir Puigdemont com a president de la Generalitat i ha instat als «principals actors del bloc republicà» a «posar-se d'acord». «Fins que no hi hagi cap canvi substancial no ho tornarem a debatre de forma transversal», ha assenyalat. I, en aquesta línia, ha emplaçat ERC i JxCAT a arribar a «un acord de mínims», amb transparència i tan aviat com sigui possible.Sobre la possibilitat que Puigdemont sigui investit president i continuï a Brussel·les mentre des del Palau de la Generalitat hi ha una altra figura de rang superior –com estaria treballant ERC i JxCat, segons ha apuntat Artadi en una entrevista a l'ACN-, Gibert ha assenyalat que «el que importa és com i què es farà». «Si significa perpetuar l'autonomisme, ens trobaran de cara; si significa recuperar qui era el president legítim, serà positiu», ha avisat Gibert.Gibert ha apuntat que JxCAT i ERC tenen la pilota a la seva teulada però també tenen a la mà fer un canvi en la perspectiva política, fent-la «més clara i diàfana» per evitar generar «frustracions i opacitats», com consideren que ha passat fins ara. «No tot comença ni acaba al Parlament», ha recordat Gibert, que creu que també han de reforçar el moviment «des de base»: «no va començar en despatxos, va començar al carrer».La portaveu del secretariat nacional ha fet aquestes declaracions als mitjans a la sortida del consell polític, on s'ha debatut la situació actual i on s'ha ratificat el nou secretariat nacional.La CUP ha reclamat «avançar i no replegar-se» davant «la burla i l'atac frontal a l'escola» d'incloure el castellà en els formularis de preinscripció com a llengua vehicular, com ha avançat que estudia l'executiu de Mariano Rajoy. Gibert creu que aquesta actuació és una mostra «nítida» que «no és possible fer ni autonomisme» i que el marc en què es mou el govern espanyol és de «preautonomisme». «Davant aquesta circumstància, l'única possibilitat és avançar posicions amb mobilitzacions i la defensa de les nostres estructures de país que ha construït la gent», ha dit.