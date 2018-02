La CUP lamenta que Llarena no investigui l'«A por ellos» i admet que la formació no té «fe en què s'actuï en proporció»

Gibert diu que els delictes d'odi estan silenciats pel poder judicial i mediàtic

Actualitzada 17/02/2018 a les 16:24

La CUP ha lamentat que el jutge Pablo Llarena hagi rebutjat investigar l'«A por ellos» amb què es va acomiadar policies destinats a Catalunya, tal com havia demanat la formació, però alhora assenyalen que no els estranya «gens». La portaveu del secretariat nacional, Núria Gibert, ha dit aquest dissabte que la formació no té «cap tipus d'esperança ni fe en què s'actuï en proporció». «Els delictes d'odi que s'estan estenent estan aclaparadorament silenciats pel poder judicial i els poders mediàtics», ha denunciat Gibert a la sortida de la reunió del consell polític de la CUP que s'ha celebrat a Alcover.La defensa de les exdiputades de la CUP Mireia Boya i Anna Gabriel, citades a declarar com a investigades per rebel·lió i sedició en la macrocausa contra l'1-O que instrueix el Tribunal Suprem, havia demanat que els Mossos o l'Ertzaintza fessin un informe sobre si els guàrdies civils i policies espanyols desplaçats a Catalunya van ser acomiadats de Huelva amb els crits 'A por ellos', cosa que podia afectar la seva neutralitat, segons les defenses. El jutge Llarena va desestimar divendres la petició, com també que fossin citats els observadors internacionals que van participar en el referèndum com a testimonis de les lesions causades als votants.