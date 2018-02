Valls està buscant espai per una nova comissaria de la Policia Local

Des de l’Ajuntament s’assegura que la previsió és disposar del projecte aquest 2018

Actualitzada 15/02/2018 a les 20:22

La polèmica generada en el últims anys sobre el mal estat de les dependències de la Policia Local de Valls, actualment ubicades a la part posterior de l’ajuntament, es podria concloure en els propers anys. I és que, segons el regidor de Governació, Joan Carles Solé, l’equip de govern ja està treballant en la recerca d’un espai per ubicar-hi una nova comissaria que «permetria disposar de més àmbits, amplitud i comoditats». Actualment, el consistori està «valorant» diversos espais conjuntament amb sindicats i agents per tal de trobar la millor ubicació. Així mateix, Solé destaca la partida pressupostària prevista pels comptes d’aquest any 2018 per redactar el projecte i, «si es pot econòmicament, posar en marxa els treballs cara el 2019 o 2020».D’aquesta manera, es donaria resposta a una llarga reivindicació i els 37 agents de la Policia Local disposarien d’unes dependències actualitzades i adaptades a les necessitats. A més, Joan Carles Solé destaca que, especialment des del 2016, s’ha treballat «constantment» per oferir les millors condicions als agents «ja que, justament, es tracta d’un dels acords assumits a l’inici de la legislatura entre CiU i ERC».Malgrat tot, fa anys que les dependències són objecte de crítiques, tant per part de sindicats com per partits de l’oposició per les seves deficiències. De fet, aquesta mateixa setmana, el sindicat SAP-PL –sense representació al consistori vallenc, tal com remarca Solé–, denunciava, novament, el seu mal estat, i es remetia a un informe de la Inspecció de Salut Laboral del departament de Treball, emès el passat 5 de febrer, on es constata que les instal·lacions pateixen «problemes d’espai físic que dificulten l’estricte i permanent compliment de les disposicions de seguretat i salut sobre llocs de treball».Davant això, el regidor de Governació de l’Ajuntament de Valls explica que, en els darrers dos anys, s’han realitzat una trentena d’actuacions per millorar les condicions, «sempre treballant conjuntament amb Treball». Concretament, Joan Carles Solé assenyala accions com la renovació de les cadires, millores en el funcionament de l’aire condicionat, canvi en les ventilacions per evitar males olors o la instal·lació de la nova porta blindada d’accés. A més, el regidor s’explica que ara s’està treballant en la millora dels vestidors, per tal d’ampliar la seva capacitat, uns treballs que preveu que finalitzin la setmana vinent.