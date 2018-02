Un advocat de la PAH Baix Gaià és denunciat per coaccions a un jutge

La Fiscalia demana tres anys de presó i inhabilitació per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals

Posa en dubte la qualificació

L’advocat José Ángel Gallegos Gómez, especialista hipotecari i activista pel dret a l’habitatge que representa a un bon grapat d’afectats per execucions hipotecàries de la zona del Baix Gaià i del Vendrell seurà a la banqueta dels acusats per un presumpte delicte de coaccions al jutge de primera instància i instrucció número 6 de Vilanova i la Geltrú, David Cabrera. Es dóna la circumstància que, amb anterioritat a aquesta acusació, el lletrat havia presentat querella contra el titular del jutjat per un presumpte delicte de prevaricació; la querella, però, no va ser admesa a tràmit. Els fets que han motivat el seu processament es remunten a l’any 2015.La Fiscalia demana per a l’advocat tres anys de presó i inhabilitació especial per a l’exercici de les seves funcions jurisdiccionals mentre duri la condemna. Gallegos espera, ara, que se senyali la data de la vista pel que ell considera un presumpte acte de «venjança», segons declara a Diari Més. D’altra banda, José Ángel Gallegos creu que el seu processament té un altre component: «El de ser un advertiment a tots del que pot passar, si acuses a un jutge», apunta.El suposat delicte de coacció se sustenta en l’escrit que l’advocat va presentar amb un expedient d’execució hipotecària. En el text, el lletrat advertia que: «Si arribés a tenir lloc la subhasta sense que l’executant aporti el certificat de taxació, el meu mandant interposarà una querella criminal contra els responsables». «L’advocat ja té experiència en la interposició de querelles per delictes perpetrats en la tramitació de les execucions hipotecàries i, per a la seva constància, s’aporta còpia de la darrera admesa a tràmit per causa d’execució hipotecària...», afegia. Gallegos va arribar a interposar una querella, però aquesta no va ser admesa a tràmit. «Aleshores, el jutge en qüestió em va presentar una denúncia per, presumptament, haver-lo coaccionat», diu el lletrat.L’auto d’apertura de judici recull que el lletrat va «intentar influir i pressionar les decisions judicials per tal que li resultessin favorables, afegint l’advertiment d’haver-se querellat per delictes comesos en la tramitació d’execucions hipotecàries, quan s’han desestimat les seves pretensions en aquests tipus de procediments».«Els fets són certs, però no la seva qualificació. La Fiscalia hauria d’explicar la qualificació. Un delicte de coaccions requereix violència i força. Aquest jutge haurà de comparèixer com a testimoni i explicar quin tipus de violència ha patit i si va sentir por», destaca l’advocat José Ángel Gallegos