L'Ajuntament de la Selva podria anul·lar les llicències d'obres i activitat del supermercat Consum

La Comissió Jurídica de la Generalitat ha informat favorablement a la revisió dels permisos que es van atorgar el 2013

Actualitzada 16/02/2018 a les 17:41

La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha acordat informar favorablement a la revisió d'ofici, instruïda per l'Ajuntament de la Selva del Camp, i que pretén declarar la nul·litat de la llicència d'obres atorgada, l'any 2013, per la construcció del supermercat Consum a una nau propietat de la cooperativa agrícola. En la mateixa instrucció també estaria afectada de suspensió la resolució que, el novembre de 2013 va signar l'aleshores alcalde de la localitat, Josep Maria Puig, i en la qual es «donava per assabentat de l'inici de l'activitat com a supermercat» i la seva inscripció en el Registre municipal d'activitats.La revisió de la llicència d'obres es va demanar el maig de 2016 per part d'un representant d'Establiments Vilalta, SL. En aquesta petició es reclamava la nul·litat de les llicències d'obres i activitat en considerar que s'havien incomplert diversos requeriments legals i es demana la suspensió de l'activitat del supermercat Consum. Des de l'ajuntament es van demanar informes a la Comissió territorial d'Urbanisme de la Generalitat i a l'arquitecte municipal per a determinar la situació de les llicències que es denunciaven.D'acord amb aquests informes, el gener de 2017, el secretari municipal va emetre una proposta de resolució que indicava que les llicències s'havien atorgat d'acord amb els procediments legalment previstos. Tenint en compte aquesta proposta, la Junta de Govern de l'Ajuntament selvatà va emetre, el 10 de gener de 2017, una resolució desfavorable a la revisió d'ofici de l'atorgament de les llicències. Amb tot, es va acordar suspendre el termini de resolució del procediment fins a l'emissió d'un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. Aquest dictamen es va sol·licitar el 27 de febrer des de la Direcció General d'Administració Local.Finalment, el 7 de desembre de 2017, la Comissió va emetre el seu dictamen, en el qual s'indica que, «s'informa favorablement sobre la revisió d'ofici instruïda per l'Ajuntament de la Selva del Camp». De fet, per a poder emetre aquesta resolució, la Comissió justifica si realment es poden considerar com a nul·les les llicències. En el cas de la resolució de la llicència d'Obres, realitzada pel regidor delegat d'Urbanisme de la Selva el 23 de gener de 2013, la Comissió Jurídica considera que és nul·la de ple dret. En la seva argumentació recorda que la nau afectada només admetia un ús comercial i de magatzem amb caràcter provisional d'acord amb la consideració urbanística dels terrenys, propietat de Coselva.En el cas de la llicència d'activitat, la Comissió Jurídica també considera que aquesta pot declarar-se nul·la pel fet que, en realitat, la seva execució depèn de l'existència de la llicència d'obres prèvia.