Denunciat per utilitzar un llaç de caça prohibit per capturar porcs senglars a Marçà

L'home pot ser sancionat penalment, segons informen els Agents Rurals

Actualitzada 16/02/2018 a les 12:20

Els Agents Rurals han denunciat un home per utilitzar arts de caça prohibits per capturar porcs senglars a Marçà. Concretament, l'individu estava utilitzant un llaç per capturar aquest animal quan va ser enxampat per agents d'aquest cos.L'ús d'aquest tipus de parany no selectiu pot comportar un possible delicte contra la fauna, per la qual cosa el caçador furtiu pot ser sancionat penalment, tal com informen els Agents Rurals a través del seu compte de Twitter.