Cap de setmana de terror a Riudoms

L'experiència traslladarà els espectadors a una cisterna on van quedar aïllats alguns habitants infectats per la pesta

Actualitzada 16/02/2018 a les 18:49

Un grup de joves de Riudoms han organitzat La Cisterna del terror, un passatge per recollir diners a favor d’AFANOC (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya).L'experiència, que es farà a un antic refugi al subsòl del nucli antic de la població, traslladarà als espectadors a base de misteris i aparicions de diversos personatges terrorífics al Riudoms de finals del segle XVIII.La població és atacada per una estranya pesta, amb la qual cosa els habitants del poble construeixen una cisterna per aïllar els infectats, on queden oblidats durant quasi tres segles. Però ara, després de més de 200 anys, se n'ha descobert l'entrada.El passatge es podrà visitar el dissabte, 17 de febrer, de 19 a 22 hores i el diumenge de 18 a 22. L'entrada és gratuïta, però es convidarà els participants a fer un donatiu per contribuir a la lluita del càncer infantil.La Cisterna Vella de Riudoms és un espai històric i cultural municipal recuperat el 2015 situat al subsòl del nucli antic del poble. L’accés es fa des de la plaça de l’església i permet la visita de les galeries que condueixen fins a una sala habilitada en el que antigament va ser un gran dipòsit d’aigua.