Valls presenta un pressupost de 3,7 MEUR en inversions

La proposta es debatrà al ple del 26 de febrer

Actualitzada 15/02/2018 a les 20:29

L’equip de govern de l’Ajuntament de Valls ha presentat un pressupost municipal per al 2018 amb una despesa de 28,5 milions d’euros, un 6,7% més que l’exercici anterior. Ara, la proposta serà debatuda en el plenari que se celebrarà el proper 26 de febrer. Els principals increments es concentren a inversions i, com en anteriors exercicis, es reforcen serveis de cohesió social i atenció a les persones, Empresa i Ocupació i Cultura. Per contra, el pressupost previst per aquest 2018 manté la política de contenció de despeses estructurals i, així, l’Àrea de Serveis Interns augmenta tan sols un 1,2%, destacant d’una manera important la reducció a Hisenda i Finances en un 4,1% per la baixada progressiva de les despeses de caràcter financer.Les inversions previstes se situen en 3,7 milions d’euros, un 55,7% més que les pressupostades inicialment el 2017, i un 58% són actuacions al Barri Antic. Entre les principals inversions destaca la major aportació al projecte de rehabilitació de l’històric edifici de Ca Xapes com a seu de la Llar del Jubilat (885.000 euros) o també el Museu Casteller. Com a novetats, entren al pressupost projectes com el de la rehabilitació del primer tram de la muralla de Sant Antoni al Portal Nou (395.000 euros). En el capítol d’actuacions de recuperació del patrimoni local s’hi afegeixen també com a noves inversions la rehabilitació de l’entorn de l’ermita de Santa Magdalena, o el projecte ambiental per recuperar l’entorn de l’antic pont del Camí dels Molins, als torrents de Valls.El pressupost d’inversions també introdueix 150.000 euros per a l’adquisició i rehabilitació d’habitatges, en aquest cas per a l’actuació municipal per la creació d’habitatge dotacional, en concret al carrer Sant Francesc.