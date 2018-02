Una dona resulta intoxicada per inhalació de fum en incendiar-se un moble de casa seva

A causa del fum i la temperatura han sortit fisures a una paret, per la qual cosa l'arquitecte municipal revisarà si hi ha afectació estructural

Actualitzada 15/02/2018 a les 13:36

Una dona ha resultat intoxicada per inhalació de fum en un incendi produït en un habitatge de la Canonja. El succés s'ha produït a dos quarts d'11 del matí quan, per causes que es desconeixen, s'ha incendiat el moble d'una casa de la plaça del Castell.Els Bombers de la Generalitat s'han traslladat al lloc dels fets amb tres dotacions. El foc només ha cremat el moble, però tot el menjador ha quedat afectat per fum i per l'alta temperatura. De fet, a causa de l'incendi, han aparegut fisures en una paret. Per aquest motiu s'està pendent que l'arquitecte municipal visiti l'edifici per determinar si hi ha afectacions estructurals.A causa de l'incendi, una dona que es trobava a l'interior de l'habitatge ha resultat intoxicada lleu per inhalació de fum. La persona afectada ha estat traslladada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.