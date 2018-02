Montbrió del Camp disposarà del seu primer tanatori en un any

L’edifici comptarà amb dues sales de vetlla i es preveu que els treballs s’iniciïn abans d’aquest estiu

Actualitzada 14/02/2018 a les 20:26

L’Ajuntament de Montbrió del Camp ha iniciat els passos per dotar el municipi d’un tanatori. I és que, actualment, el poble, de gairebé 2.800 habitants, no disposa d’aquest servei i els veïns es veuen obligats a desplaçar-se fins al tanatori de Riudoms, Cambrils o Reus. El projecte bàsic i executiu ja està aprovat i la previsió és que els treballs es puguin iniciar abans de l’estiu i que les instal·lacions estiguin finalitzades en un any, segons ha explicat l’alcalde Vicenç Ferrer al Diari Més.Els treballs suposen una inversió total de 152.666,69 euros, el 90% de la qual estarà finançada pel Pla d’Acció Municipal 2017 (PAM) de la Diputació de Tarragona, mentre que els 15.266 euros restants aniran a càrrec del municipi.El futur tanatori de Montbrió estarà disposat en un edifici de planta de baixa d’un total de 172,42 metres quadrats i ubicat just al costat del cementiri, a l’avinguda Sant Jordi. L’espai comptarà amb dues sales de vetlla, una de 22,64 metres quadrats i una segona de 22,47. A més, disposarà d’una sala d’espera i un aparcament.«A Montbrió hi ha entre 20 i 25 enterraments l’any, així que, amb dues sales, preveiem que n’hi haurà suficient», assenyala l’alcalde. Ferrer també incideix en la importància de dotar el municipi d’aquest servei ja que, tal com destaca, «facilitarà, sobretot a la gent gran, el desplaçament. També serà més còmode per a les famílies pel fet de poder anar tranquil·lament a casa a descansar o a dinar», afegeix.El projecte es va començar a perfilar ara fa un any. Amb una idea sobre la taula, primerament es van consultar empreses funeràries i al tècnic del Consell Comarcal, que ha assessorat en vàries sales de vetlles de la comarca del Baix Camp. Posteriorment, es va madurar tota la informació de la qual es disposava a la comissió voluntària d’obres per tal que la futura sala de vetlles s’adaptés a les necessitats del municipi.D’aquesta manera, Montbrió del Camp s’equipararà a altres petits municipis petits del voltant que sí disposen de tanatori, com és el cas de les Borges del Camp, de poc més de 2.000 habitants, o Riudoms, de 6.500. A Riudecanyes, de poc més de 1.100 habitants, es disposa des de l’estiu del 2016 d’una sala de vetlla, igual que a Castellvell del Camp, que el servei està en marxa des de l’any 2014, o a Pratdip, des del 2015.