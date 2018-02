Mont-roig celebra les seves primeres Jornades Gastronòmiques del Calçot

Aquestes es faran en dotze establiments entre el 16 de febrer i el 4 de març

Actualitzada 15/02/2018 a les 17:45

L'Ajuntament de Mont-roig ha presentat les primeres Jornades Gastronòmiques del Calçot, on la ceba produïda al terme municipal serà el protagonista. Aquestes es duran a terme entre el 16 de febrer i el 4 de març a una dotzena de restaurants que oferiran durant aquests dies plats, menús i calçotades.Aquesta iniciativa organitzada per Mont-roig Miami Turisme pretén potenciar el sector de la restauració i l'agricultura local amb un producte de temporada i km0.Els establiments que participen són Buba's, Casa Xavi, Esclipse Playa Cristal, El Pati de la Granota, La Tasca del Joan, L'Ermita de Mont-roig, Restaurant Balmar, Restaurant Cal Hued, Restaurant Can Salvador, Restaurant Mas d'en Romeu, Restaurant Los Campesinos i Rías Baixas. Aquests oferiran propostes per a totes les butxaques, des de 5-7 euros el plat fins als 18-30 euros el menú. Per fer calçotades caldrà reserva prèvia als restaurants.