Seràn 650 quilòmetres per carreteres, ports de muntanya i camins asfaltats de les Muntanyes de la Costa Daurada

Actualitzada 15/02/2018 a les 19:11

Més de 300 motoristes participaran en una prova per l'interior de Tarragona que no és competitiva i que presenta un itinerari sorpresa amb més de 5.000 revolts, segons informa l'Ajuntament de L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona). L'Eutichesbook es disputarà els dies 23 i 24 de març, sortint de L'Hospitalet de l'Infant i amb un itinerari sorpresa, que es descobrirà el primer dia de la prova.La proposta suma uns 650 quilòmetres per carreteres, ports de muntanya i camins asfaltats de les Muntanyes de la Costa Daurada, els Ports, el Priorat i les Muntanyes de Prades. Els participants tindran, com a única ajuda, un llibre de ruta en el qual s'indicaran els controls de pas obligatoris.El president del Club Esportiu Eutiches, Artur Aragonés, ha destacat que l'important en aquesta prova és «saber navegar amb el llibre, sense utilitzar GPS ni cap tecnologia». Aquesta és la filosofia de l'Eutichesbook, que se celebrarà per primera vegada a Tarragona, sota el paraigua de la ruta de referència d'aquest tipus que s'organitza des de fa sis anys a Viella, la Rodibook.En el cas tarragoní, el lema serà «De 0 a 1.000 en 600 quilòmetres», en referència a la sortida des del nivell 0 de la costa, a L'Hospitalet de l'Infant i els 1.000 metres aproximats d'altura dels Ports i les Muntanyes de Prades.