Dos ferits lleus en un incendi en un pis de Torredembarra

Una habitació ha quedat totalment cremada

Actualitzada 15/02/2018 a les 08:45

Un incendi s'ha declarat, la matinada d'aquest dijous 15 de febrer, en un habitatge a Torredembarra. El foc s'ha originat en un pis de l'edifici situat al número 47 del carrer Antoni Roig. El foc ha cremat totalment una habitació i ha causat dos ferits lleus.Els Bombers han rebut l'avís del succés quan passaven vint-i-tres minuts de les 5 de la matinada. El foc s'ha originat en una habitació d'un pis de la segona planta del bloc i ha calcinat totalment aquest habitacle. Els veïns que es trobaven al bloc, un total de set persones, han sortit de l'edifici pel seu propi peu i dos d'ells han resultat ferits.Les dues persones afectades han quedat ferides lleus. Una s'ha fet un cop al cap en sortir de l'edifici, mentre que l'altre persona ferida té una cremada lleu al peu. Tots dos afectats han estat traslladats a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona.En aquest servei hi han treballat un total de quatre dotacions de Bombers, que han donat el foc per apagat a les 6 de la matinada, quan han procedit a les tasques de ventilació de l'habitatge. També s'hi han traslladat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Guàrdia Urbana.A primera hora del matí, un cop ventilat l'edifici, els veïns han pogut tornar a casa seva. Els únics que no ho han pogut fer han estat els habitants del domicili afectat, ja que l'arquitecte municipal ha de valorar, durant aquest matí, els danys de l'edifici per determinar si poden tornar-hi.