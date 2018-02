Constantí es prepara per als actes centrals del Carnaval

15 comparses participaran a la rua que reunirà més de 200 persones

Aquest cap de setmana, tindran lloc els actes centrals del Carnaval de Constantí. El dissabte 17, a les 17.30 hores, hi haurà la concentració de les comparses a la Plaça de la Generalitat, des d’on a les 18 hores s’iniciarà la rua pels carrers del poble. Aquesta comptarà amb la participació 15 comparses i entitats del municipi que reuniran més de 200 persones.El recorregut transcorrerà pel carrer Jaume I, carrer dels Horts, Raval de Sant Cristòfol, carrer Les Creus, carrer Major, carrer Sant Pere, carrer Barcelona, carrer Girona, i per l'avinguda 11 de Setembre. La rua arribarà fins al Pavelló Poliesportiu, on es traslladarà fins la matinada la festa amb l’actuació musical de Remember Music. Durant el Ball tindrà lloc l’entrega de Premis a les tres millors comparses participants a la rua.Els actes de Carnaval finalitzaran el diumenge dia 18, amb la processó de l’enterrament del Rei carnestoltes, que sortirà des del Pavelló Poliesportiu fins arribar al Parc de la Muralla, on tindrà lloc la cloenda de la celebració amb la tradicional cremada del Ninot i es repartirà coca amb xocolata per a tots els assistents. Els actes finalitzaran amb una Sardinada popular.