Cambrils es posa al dia amb les xarxes socials

El Consistori ha estrenat perfil corporatiu a Facebook i Instagram i ha potenciat el seu Twitter

Actualitzada 15/02/2018 a les 15:54

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha presentat avui la noves xarxes socials corporatives de l’Ajuntament. Des del Consitori s’ha donat un nou impuls al compte ja existent a Twitter amb nous continguts i s’han creat nous perfils oficials a les xarxes socials Facebook i Instagram. Està previst que més endavant també s’obrin canals a Youtube, Telegram i Linkedin.Per la batlle, les xarxes socials s’han convertit en una eina imprescindible que permet a l’Ajuntament acostar-se als cambrilencs a través d’una comunicació directa i en dos sentits. En aquest sentit, les xarxes socials complementen els canals de comunicació bidireccional de l’administració i són una oportunitat per augmentar la proximitat i la transparència, i facilitar la participació i implicació de la ciutadania.A més de les publicacions diàries per donar a conèixer les novetats i difondre informació de serveis, s’introduiran nous formats com un vídeo resum de les notícies de la setmana, l’agenda d’activitats, entrevistes a experts o infografies.