Han sortir des de la plaça de la Vila i han estat acompanyats i assessorats pels homòlegs de Reus

Actualitzada 14/02/2018 a les 21:00

El col·lectiu Avis i Àvies per la Lliberat de Reus –que demana la llibertat dels presos polítics i es concentra diàriament a la seva ciutat– té ja la seva rèplica ara també a Cambrils. Un centenar de persones componen el grup d’Avis de Cambrils que avui ha iniciat les seves trobades a la plaça de la Vila. «Encara no tenen el permís però, com nosaltres, volen fer tombs per diversos carrers», ha explicat Josep Lluis Maduell, membre de l’agrupació reusenca que, avui, ha acompanyat els cambrilencs en el seu primer dia.Els de Cambrils es reuniran cada dimecres, a dos quarts de dotze a la plaça de la Vila, des d’on faran tres vegades el mateix recorregut, pel carrer hospital i l’illa de cases, per tornar novament al punt d’inici. «Han llegit uns versos per explicar els motius de per què ho feien i volen seguir la nostra dinàmica», detalla Maduell.De fet, l’exemple del col·lectiu d’Avis i Àvies de Reus ja el segueixen des d’altres ciutats. Des de fa un mes i mig, aproximadament, cada divendres es concentra un grup davant de l’antiga presó de Tarragona. No és l’únic col·lectiu d’Avis i Àvies per la llibertat de la capital. Maduell explica que, des de fa dues o tres setmanes, un altre es concentra en diferents punts de la ciutat de Tarragona. «Cada setmana trien una ubicació diferent», diu Maduell. La pròxima setmana, els Àvis i Àvies de Reus estan convidats per ambdós grups tarragonins. Dimarts i divendres, els reusencs es concentraran a les escales de la Catedral i davant de l’antiga presó.