Les dependències de la policia local de Valls són 'tercermundistes', segons un sindicat

SAP-PL afirma que un informe d'Inspecció de Treball estableix la manca de condicions de seguretat i salut de l'espai

Actualitzada 14/02/2018 a les 17:17

El Sindicat Autònom de Policia de les Policies Locals de Catalunya (SAP-PL) ha denunciat novament l'estat en què es troben les dependències de la policia local de Valls. Segons el sindicat, el passat 5 de febrer, la Inspecció de Salut Laboral del departament de Treball va emetre un informe en el qual es constatava que les dependències «pateix de problemes d'espai físic que dificulten l'estricte i permanent compliment de les disposicions de seguretat i salut sobre llocs de treball previstes pel Reial Decret 486/1997».SAP-PL, que pertany a la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya, qualifica l'estat de la comissaria vallenca com de 'tercermundista' i recorda que, ja el 2015, el mateix sindicat ja va informar de la situació a l'alcalde de Valls i que, el juny de 2017, es va produir un episodi de presència de paparres.Els responsables sindicals afirmen que, «els professionals de la policia local han de desenvolupar la seva tasca en pèssimes condicions, incompatibles amb la dignitat tant dels treballadors com de la ciutadania».Malgrat que, segons afirmen, hi havia prevista una partida pressupostària municipal per l'elaboració d'un projecte per a la comissaria, la realitat, denuncien, és que no s'ha fet res. El sindicat exigeix que el consistori adopti «immediatament les disposicions acordades per la inspecció de treball, reservant-nos, en cas contrari, les accions legals i sindicals escaients».