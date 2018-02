La Direcció d'Atenció Primària del Camp de Tarragona incorpora la 'Programació per motius'

L’aplicació informàtica permet que es puguin programar visites segons els motius que indiquen els pacients

Actualitzada 14/02/2018 a les 11:58

La Direcció d’Atenció Primària de l’ ICS Camp de Tarragona va posar en marxa una aplicació informàtica que permet programar les visites en funció dels motius que indiquen els pacients. Es tracta del projecte ‘Programació per motius’, que es va engegar a Tarragona a finals del 2017.L’objectiu és identificar i donar resposta adequada a les necessitats dels pacients, prioritzant les situacions de salut que requereixen una atenció urgent. Mitjançant la pregunta «Què és el que necessita o en què el puc ajudar?», el professional d’atenció al ciutadà pot donar la resposta més adequada al problema tot evitant duplicitats i esperes innecessàries.Aquest nou sistema de citació i registre permet conèixer les necessitats del ciutadà i ajuda al professional en la presa de decisions per tal d’oferir una resposta adequada a cada cas. La direcció d’Atenció Primària té previst fer un seguiment del projecte per tal d’avaluar els resultats i implantar les millores oportunes.