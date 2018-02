L'autor confés de la mort de Carme Ginés, acusat per una presumpta violació del 2003

F.J.M també va agredir presumptament a una menor el dia de la mort de la dona de la Pobla de Mafumet i les proves d’ADN el relacionen amb la violació

Actualitzada 13/02/2018 a les 19:57

El relat de Fiscalia

La matinada del 18 d’abril de 2003, F.J.M hauria violat presumptament una dona a la Vall de l’Arrabassada després d’amenaçar-la amb un tornavís. Per aquest motiu, Fiscalia demana una condemna de deu anys de presó i més quatre pel robatori amb violència que, suposadament, va perpetrar a la víctima instants després de l’agressió. És el mateix acusat que el desembre de 2016 va confessar haver assassinat la seva dona, Carme Ginés, i que hauria agredit sexualment a una menor de 16 anys, el mateix dia i a la Pobla de Mafumet. De fet, gràcies a les proves d’ADN sostretes d’aquest fet, s’ha pogut relacionar a F.J.M d’aquesta presumpta violació comesa 13 anys enrere a Tarragona.L’any 2003, segons recull l’escrit d’acusació de la Fiscalia, l’agressor hauria assaltat a la víctima al carrer Sant Antoni Maria Claret de Tarragona després que la dona estacionés el seu vehicle. Abans que baixés, l’hauria amenaçat amb un tornavís i l’hauria obligat a conduir fins a la Vall de l’Arrabassada. Presumptament, allà va amenaçar de mort la víctima abans de violar-la. Instants després dels fets, va ordenar a la dona que conduís, altre cop, fins al carrer Sant Antoni Maria Claret. Abans de baixar del cotxe, l’agressor li hauria exigit que li entregués els diners i les targetes bancàries que duia a sobre. Després, F.J.M hauria marxat del lloc.Per aquests fets, Fiscalia demana una condemna de deu anys de presó per un delicte de violació i de quatre més per un delicte de robatori amb intimidació. També reclama altres mesures com no poder aproximar-se a menys de 500 metres de la dona ni comunicar-se amb ella per un període de 15 anys, a més d’una indemnització de 6.000 euros per les lesions psíquiques provocades a la víctima.Aquesta condemna podria sumar-se a la que el jutge determini pel presumpte assassinat de la seva dona i la presumpta agressió sexual a una menor. El desembre de 2016, suposadament, l’home hauria matat a Carme Ginés a la Pobla de Mafumet després de clavar-li diverses ganivetades. Els fets van succeir la matinada del dissabte 17 de desembre. El dia següent, al migdia, el presumpte agressor es va personar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra per confessar els fets. La magistrada va dictar presó provisional comunicada i sense fiança per l’homicida confés, que es troba privat de llibertat des de fa més d’un any. Als delictes imputats, a més del d’homicidi o assassinat, se li va afegir el d’agressió sexual a una nena menor de 16 anys. Així va acordar-ho la magistrada després que el presumpte assassí declarés al jutjat de violència sobre la dona de Tarragona.Les proves d’ADN sostretes de l’agressió a la menor han relacionat a l’acusat amb la presumpta violació perpetrada l’any 2003. D’altra banda, F.J.M ja havia estat a la presó en una ocasió anterior. Aquesta es remunta a l’any 2007, quan l’home va estar tancat durant dos mesos al centre penitenciari de Tarragona per un robatori amb violència.