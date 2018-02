Foment desviarà els camions de l'N-340 quan acabin els tràmits administratius pendents

De la Serna diu que l'acord «no es fa d'un dia per l'altre i porta un tràmit complex» i ha advertit que es possible que calgui un informe del Consell d'Estat abans que el Govern pugui aprovar l'acord

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha informat avui que el desviament obligatori de camions de l'N-340 a l'AP-7 per evitar accidents entrarà en vigor quan finalitzin els tràmits administratius pendents i es produeixi la seva aprovació pel Consell de Ministres.Així ho ha explicat en resposta a una pregunta del diputat del PDeCAT Ferran Bel, en la sessió de control al Govern al Congrés, sobre quan entrarà en vigor aquest desviament en els trams entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès que està «acordat i no executat».De la Serna ha garantit que el Govern complirà el seu compromís en aquest sentit però l'acord «no es fa d'un dia per l'altre i porta un tràmit complex», ha postil·lat.A banda de tractar amb els alcaldes implicats i amb la concessionària és necessari tramitar també amb l'Advocacia de l'Estat i els diferents ministeris, ha puntualitzat.A més, ha advertit que és possible que calgui un informe del Consell d'Estat abans que l'acord pugui ser aprovat pel Govern i també una modificació pressupostària per elevar la quantia per poder en marxa aquesta mesura.De la Serna ha negat que el Govern s'hagués compromès a fer que el desviament entrés en funcionament el passat 1 de gener d'aquest any, sinó que va ser l'exconseller Josep Rull qui va dir «sense consultar ningú» que podria ser efectiu a partir d'aquella data, segons han assegurat al ministre els propis alcaldes per carta.El passat 4 de febrer un home va morir atropellat per un camió a la N-340 a l'Aldea i també van morir tres persones que viatjaven en un turisme quan un camió va fer tisora a l'alçada de Coma-ruga. En relació als fets, el ministre ha lamentat els nous accidents amb víctimes mortals però ha criticat que s'intenti traslladar al Govern la responsabilitat sobre aquest sinistre, així com que es comprometi un acord amb els alcaldes «sense comptar amb el Ministeri».Bel ha lamentat que a causa de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya el compromís del qual el desviament pogués materialitzar-se l'1 de gener no s'hagi complert i ha retret que no es tracta d'una «situació sobrevinguda», sinó d'un incompliment constant de successius governs estatals.Per això, ha manifestat que ja no hi ha excuses per afrontar aquest compromís i ha lamentat que l'Estat porta molts anys d'«incompliments constants» amb aquesta zona i amb tot Catalunya per una raó que «vostès coneixen perfectament», ha dit dirigint-se al ministre.