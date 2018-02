El PDeCAT tria Marc Vinya com a alcaldable a Montblanc

L’Assemblea local del grup polític a Montblanc ha designat Vinya com a cap de llista per les eleccions municipals del 2019

Marc Vinya encapçalarà la llista que el PDeCAT presentarà a les eleccions municipals del 2019. Vinya, que va concórrer a les passades municipals de 2015 com a número 2 de la candidatura, també és vicepresident del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i cap comarcal del PDeCAT.L’assemblea local del PDeCAT de Montblanc, celebrada ahir dimarts 13 de febrer, va donar un ampli suport a la candidatura de Vinya, que va obtenir 17 vots. A les eleccions primàries del partit també s’hi va presentar Cesc Viñas, actual portaveu del grup municipal, que va tenir el suport de tres associats.Vinya ha agraït el suport dels associats i ha remarcat que «tots som importants per assolir els objectius que ens mouen per estar en política. Per fer un gran resultat a les eleccions municipals de 2019, cal que tots ens impliquem». L’alcaldable ha fet incidència en la necessitat d’obrir la formació política i anar més enllà dels membres del partit.L’acte va comptar amb la presència del responsable de Política Municipal de la Vegueria de Tarragona del Partit Demòcrata, Juanjo Garcia.