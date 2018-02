Detingut per atracar a punta de pistola en una benzinera i lligar amb una brida la treballadora

L'arrestat, que també va robar en un supermercat a Vilallonga del Camp el dia següent, ha quedat en llibertat en càrrecs

Els Mossos d’Esquadra de Valls van detenir aquest dilluns, un home de 43 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Valls, com a presumpte autor d’un robatori amb violència i un delicte de receptació.Els fets van tenir lloc el passat 28 de gener quan una patrulla dels mossos va anar a una benzinera del Pla de Santa Maria on una treballadora acabava de patir un robatori. Un individu amb la cara tapada i amb una pistola va entrar a l’estació de servei, va lligar les mans a la dona amb una brida i es va endur els diners de la caixa enregistradora i l’anell de la treballadora.La Unitat d’Investigació de Valls es va fer càrrec del cas i va començar a fer totes les gestions possibles. L’endemà d’aquest primer robatori, es va produir un fet similar a Vilallonga del Camp on l’autor també va utilitzar una arma de foc per intimidar la treballadora d’un supermercat.Arran d’aquest segon fet, la Unitat d’Investigació de Tarragona va obrir diligències policials per tal d’esclarir els fets i detenir al presumpte autor. D’aquesta manera, les unitats d’investigació de Valls i Tarragona es van unir per portar la investigació.Aquesta col·laboració va donar resultats. El passat 30 de gener es va establir un dispositiu a la capital de l’Alt Camp que va permetre detenir l’home com a presumpte autor del robatori amb violència a Vilallonga del Camp. El detingut va reconèixer que tenia una pistola de fogueig guardada a casa seva amb la qual hauria comés els robatoris.L’arrestat va passar a disposició judicial el passat 2 de febrer i el jutge va decretar el seu ingrés a presó, en la que va estar pocs dies.Els investigadors tenien sospites fundades que l’autor del robatori a Vilallonga era el mateix que el del robatori al Pla de Santa Maria, però encara no havien proves suficients per demostrar-ho. Amb la detenció de l’home i les gestions posteriors amb els objectes recuperats del seu vehicle, els agents van poder avançar en la investigació i relacionar-ho clarament amb el fet.Entre els indicis que es van localitzar gràcies a la detenció, destaca una brida com la que l’autor havia utilitzat per lligar a la treballadora de la benzinera del Pla de Santa Maria. La investigació també va aconseguir recuperar l’anell que el lladre havia sostret a la treballadora de la benzinera i que el detingut havia venut en una botiga de compravenda de Tarragona.Els mossos van tornar a detenir el 12 de febrer l’home com a presumpte autor del robatori amb violència al Pla de Santa Maria. A més, els agents ja que van demostrar que havia venut un ordinador portàtil procedent d’un robatori amb força comès a l’octubre de 2017 a Valls.El detingut ha passat avui dimecres a disposició del jutjat d’instrucció de Valls i ha quedat en llibertat amb càrrecs.Aquesta no és la primera vegada que detenen aquest individu per fets similars. L’any 2016, investigadors de la comissaria de Tarragona van arrestar-lo per un robatori amb violència, fent servir un ganivet, que hauria comès el 3 de febrer de 2016 a Constantí. Poc després, agents de la Unitat d’Investigació de Valls van tornar a detenir-lo per un robatori amb violència amb una pistola que es va produir el 10 de febrer de 2016 al Pla de Santa Maria. Per aquests dos fets, l’individu va ingressar a presó fins al mes de març de 2017.