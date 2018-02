Un conductor begut es nega a fer les proves d'alcoholèmia i agredeix als Mossos

L'home, veí de Vila-seca i de 61 anys, ha quedat en llibertat amb càrrecs

Actualitzada 13/02/2018 a les 17:36

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir dilluns, un home de 61 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Vila-seca, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol, negar-se a realitzar les proves d’alcoholèmia i per atemptat als agents de l’autoritat.A les 16.05 hores d’ahir, en un control dels agents de trànsit a la N-340 al municipi de Mont-roig del Camp van veure com un vehicle, que es trobava a uns 50 metres del control, feia un gir sobtat a la dreta i entrava en un camí sense asfaltar.Un vehicle policial va sortir del control per tal de fer recerca del possible vehicle escàpol, localitzant-lo a la rotonda que enllaça la T-323 amb l’autovia A-7.En aturar-lo, els agents el van identificar i van fer la prova d’alcoholèmia al conductor. El resultat de la prova amb l’etilòmetre va ser de 0,94 mg/l. En informar-lo que havia donat positiu i que calia repetir de nou la prova amb l’etilòmetre evidencial, l’home va canviar la seva actitud envers els agents i es va posar agressiu.Després de varies negatives a la prova, els agents van informar-lo que quedaria denunciant penalment per negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia. En aquest moment, l’home va colpejar per l’esquena a un dels agents i al pit a un altre i finalment va quedar detingut.El detingut ha passat avui a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus, que n’ha decretat la llibertat amb càrrecs.