Rescaten una persona intoxicada en l'incendi d'una casa a Vallmoll

La planta baixa ha cremat totalment i l'arquitecte municipal ha determinat que la casa ha quedat inhabitable

Actualitzada 13/02/2018 a les 15:23

Un incendi s'ha declarat, el matí d'aquest dimarts 13 de febrer, en una casa situada al carrer Major de Vallmoll. El foc s'ha originat a les 9 del matí a la planta baixa de l'habitatge, que ha quedat totalment cremada. En el moment de l'incendi hi havia una persona a l'interior, que ha hagut de ser rescatada i s'ha intoxicat per la inhalació del fum.Fins a vuit dotacions de Bombers han treballat en l'extinció del foc, que ha afectat greument l'habitatge. Segons informa el cos, la planta baixa ha quedat totalment calcinada, mentre que les tres plantes superiors han quedat afectades pel fum i la temperatura.A més d'apagar el foc, els Bombers de la Generalitat també han hagut de rescatar una persona que es trobava a l'interior del domicili en el moment de l'incendi. Aquesta persona es trobava a la tercera planta i ha resultat ferida menys greu per inhalació de fum. Fins al lloc s'hi han dirigit dues ambulàncies del SEM, que han traslladat l'afectat al Pius Hospital de Valls.Les dotacions desplaçades fins al lloc han donat aquest servei per finalitzat a les 2 del migdia, quan ja han aconseguit apagar el foc i ventilar la casa. L'arquitecte municipal s'ha traslladat al lloc per revisar les afectacions i ha determinat que la casa ha quedat inhabitable. Això afecta a les tres famílies que habiten en l'edifici les quals, segons ha pogut saber Diari Més, ja han trobat allotjament on quedar-se de forma provisional.