La neu deixa sense institut 66 alumnes de la Conca, l'Alt Camp i el Baix Penedès

Dues rutes de transport escolar s'han vist afectades a la Conca de Barberà per la meteorologia

Actualitzada 13/02/2018 a les 13:09

Un total de 66 alumnes de la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Baix Penedès s'han quedat sense transport escolar després que la neu hagi afectat dues rutes. A la Conca de Barberà, els itineraris afectats per la meteorologia són el de Conesa, les Piles i Santa Coloma de Queralt, per una banda, i el de Santa Coloma de Queralt, Les Piles, Rocafort de Queralt, la Guàrdia dels Prats i Montblanc. Els alumnes de Santa Coloma i les Piles no han anat a l'institut, mentre la resta s'ha organitzat amb un altre bus.A l'Alt Camp també s'ha anul·lat la ruta entre Valldosserà de Querolt, El Pla de Manlleu i La Bisbal del Penedès, que ha afectat 15 alumnes i al Baix Penedès s'han suspès les rutes de La Talaia a Juncosa i la de Pinedes altes, La Moixeta i Aiguaviva, amb afectació a 24 alumnes.