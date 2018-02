Els Jocs Mediterranis concreten aspectes operatius amb els municipis seus

Han assistit regidors i tècnics d'esports dels 15 municipis que acolliran les competicions esportives

La Casa Canals ha acollit aquest dimarts una reunió de coordinació amb els municipis seus dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. La trobada s’emmarca en les reunions periòdiques amb els responsables de cadascuna de les seus, tant grupals com bilaterals.A la reunió, presidida pel tinent d'alcalde comissionat dels Jocs, Javier Villamayor, hi han assistit regidors i tècnics d'esports dels 15 municipis que acolliran les competicions esportives. També hi ha assistit la consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Elisa Vedrina, i el director executiu dels Jocs, Víctor Sánchez.El gruix de la reunió s'ha dedicat a revisar aspectes institucionals i operatius de qüestions com el Pla Director de Seguretat, els accessos, la neteja o la senyalització dels recintes, entre d’altres. Així mateix s’ha concretat que les instal·lacions esportives estaran a disposició del comitè organitzador dels Jocs a partir del dia 1 de juny, per tal d’enllestir els preparatius.