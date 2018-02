El videodansa 'Quadrant' guanya el primer premi al Festival Videodance Brasil

La peça l'ha produït DansAra, Espai Municipal de Dansa de Sarral i DansPXL

Quadrant, el videodansa produït per DansAra, Espai Municipal de Dansa de Sarral i DansPXL, productora audiovisual i fotogràfica especialitzada en dansa i arts escèniques, ha guanyat el primer premi al festival VideoDance Brasil.La peça està rodada a la pedrera d’alabastre la Coma-Ral en un any molt especial per Sarral, el de la celebració del centenari de l’obertura del primer taller modern d’alabastre al municipi.El projecte està dirigit per Marta Arjona i Mei Casabona, que amb una coreografia original de Casabona interpretada per alguns dels seus alumnes, omplen de vida un espai on no hi ha activitat des de l’any 1965. La peça vol reflexionar sobre la dualitat femenina i masculina i la lluita de poders que aquesta comporta. Ho fa a través de la manipulació a la que els ballarins es sotmeten entre ells, on a més utilitzen pols d’alabastre. D’aquesta manera es fa una reflexió sobre el pas del temps, on les persones viuen en moments determinats però llocs com la Coma-Ral sempre són allà.

