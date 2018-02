El 'Cupó Diari' de l'ONCE reparteix 35.000 euros a Torredembarra

Tan sols quatre dies abans, el 8 de febrer, el sorteig va deixar 35.000 euros a Santa Oliva

Actualitzada 13/02/2018 a les 12:53

L’ONCE ha repartit 35.000 euros a Torredembarra en el marc del sorteig del cupó diari d’ahir dilluns 12 de febrer. L’agent venedor que ha portat la sort a aquest municipi del Tarragonès ha estat Juan Luis Cansado Cañón, amb quiosc ubicat al passeig de la Sort, 17. Juan Luis va vendre un cupó electrònic per TPV (Terminal Punt de Venda), premiat amb 35.000 euros.Cal dir que només quatre dies abans, al sorteig del 8 de febrer, un altre poble de la demarcació va resultar agraciat amb aquest premi. En aquest cap el Cupó Diari de la Once va deixat 35.000 euros a Santa Oliva, a través del punt de venda que Vicenta Beltrán té al Polígon Molí D’en Serra.El ‘Cupó Diari’ de l’ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. A més, el client té l’oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie i guanyar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s’afegirà al premi de 35.000 euros.