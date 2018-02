Dos intoxicats lleus en un incendi en un pis a Cambrils

Tots els veïns de l'edifici, de quatre plantes, han sortit fora tret d'un que s'ha confinat al seu pis

Actualitzada 13/02/2018 a les 08:52

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat, la matinada d'aquest dimarts 13 de febrer, en un incendi d'habitatge a Cambrils on dues persones han resultat intoxicades lleus. El foc s'ha declarat cap a tres quarts de 5 de la matinada en un pis de l'edifici número 4 de l'Avinguda Diputació, el qual consta de quatre plantes i té 10 pisos per planta. Concretament les flames s'han originat en una habitació d'aquest habitatge, que ha quedat cremada.En el moment de l'incendi hi havia dues persones a l'interior del domicili, les quals han resultat intoxicades lleus a causa de la inhalació del fum. Totes dues han estat traslladades pel SEM a l'Hospital Sant Joan de Reus. Per altra banda, els veïns del bloc de pisos, alertats pel fum, han sortit tots fora de l'edifici tret d'un, que s'ha quedat confinat al seu habitatge.Els Bombers de la Generalitat han aconseguit controlar el foc quan passaven onze minuts de les 5 de la matinada, mentre que l'incendi s'ha donat per extingit prop de les 6.