Diversos bloguers i periodistes difondran l'enoturisme de la Costa Daurada

La trobada està impulsada per l’ambaixador a Catalunya de la comunitat winelover, Sinisa Curovic

Actualitzada 13/02/2018 a les 16:41

La Costa Daurada acollirà del 14 al 17 de febrer el 6è aniversari de la comunitat internacional on-line d’amants del vi de referència, la #winelover community. Aquesta comunitat la formen periodistes, bloguers, professionals del sector del vi, ambaixadors i aficionats d’arreu del món que comparteixen la seva passió pel vi i l’enoturisme.Aquest viatge permetrà que una cinquantena de prescriptors del món del vi visitin els atractius més importants de la Costa Daurada com a destinació enoturística i comparteixin la seva experiència a través dels seus canals on-line (blogs, xarxes socials...), tot creant continguts i donant visibilitat a la marca i destinació en aquests canals en diferents mercats potencials, i posicionat la Costa Daurada com a destinació de referència en el producte enoturístic. Cal tenir en compte, a més, que molts dels participants, a més de ser influenciadors a nivell on-line, també ho són en altres nivells del sector (sommeliers, empresaris, organitzador d’esdeveniments, periodistes, consultors...).La trobada està impulsada per l’ambaixador a Catalunya de la comunitat winelover i propietari de l’empresa SweetEasy Wine Tours, Sinisa Curovic, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona - Costa Daurada i de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) de la Generalitat. A més, es compta amb la col·laboració de les denominacions d’origen de la Costa Daurada (DO Catalunya, DO Conca de Barberà, DO Montsant, DO Penedès, DOQ Priorat i DO Tarragona), el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona i els consells comarcals del Priorat i de l’Alt Camp.La trobada anual inclourà un tast magistral de Josep Pelegrin, guardonat com el millor sommelier 2016 per la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres (UAES), la descoberta dels paisatges vitivinícoles del Priorat i de la Conca de Barberà, la visita de la 'catedral del vi' de Nulles i una visita a la ciutat de Tarragona, entre altres activitats. Durant el sopar de cloenda, el dissabte 17 de febrer, els participants tindran l’oportunitat de tastar vins de totes les denominacions d’origen vinícoles de la Costa Daurada.Entre els participants, procedents de països com els Estats Units, Suècia, Alemanya, Itàlia, Romania o Portugal, destaquen el bloguer i fundador de la comunitat Luiz Alberto, amb més de 43.500 seguidors a Twitter i situat entre els Top 20 Worldwide Wine Influencers, a més de ser jutge en competicions internacionals. També hi ha Magnus Reuterdahl, bloguer i periodista de la revista especialitzada més gran de Suècia, i també un dels influenciadors més importants en el món del vi.