Comença a nevar a Prades

La neu està caient a cotes per damunt dels 750 metres

Actualitzada 13/02/2018 a les 16:09

La neu està fent acte de presència a Prades fa uns minuts. Cap a les 15 hores han començat a caure els primers flocs de neu al municipi del Baix Camp.Segons MeteoPrades, la neu ha començat a aparèixer a les cotes per damunt dels 750 metres, per Montral, Rojals, Vilanova de Prades, La Mussara o Capafonts.El Servei Meteorològic ha anunciat aquest matí l'arribada d'un nou front que podrà deixar precipitacions de neu als 200 metres per la tarda a les comarques de Ponent, de sud a nord i d'oest a est, amb afectació a la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell i la Noguera.Protecció Civil té activada una nova prealerta del pla Neucat i ha demanat molta prudència especialment als conductors que hagin de circular per les zones afectades.