Cambrils beca dos estudiants per gravar un curtmetratge de crítica social

Els estudiants de cinema i fotografia Daniel Bernús i Pablo Perales treballen en el projecte 'Ataraxia' des de fa més d’un any

Actualitzada 13/02/2018 a les 19:47

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils ha donat una beca a dos estudiants de fotografia i cinema per gravar un curtmetratge de crítica social. Els premiats són Daniel Bernús i Pablo Perales.Ambdós tenen 18 anys i fa més d’un any que treballen en el projecte Ataraxia. La seva intenció és transmetre als espectadors i espectadores missatges relacionats amb problemàtiques com el consum de drogues o la violència de gènere.A través de la música i la dansa, el curtmetratge endinsarà l'espectador en un ambient hostil i desconegut, on els actors i actrius lluiten per seguir endavant amb les seves vides i prendre consciència dels seus actes.El curtmetratge Ataraxia té previst la seva estrena als voltants de la primavera i està destinat al públic adult.