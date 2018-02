Una vintena d'entitats de Cambrils signen per la continuïtat del cinema

El manifest que reclama que no es tanqui el cinema Rambla de l’Art aconsegueix 4.000 adhesions

Actualitzada 11/02/2018 a les 21:44

L’Associació Cultural Cinematogràfica del Camp i les Terres de l’Ebre (ACTE) ha aconseguit que més de 40 entitats cambrilenques es manifestin a favor de la continuïtat del cinema municipal La Rambla de l’Art. Entre aquestes entitats, hi ha gairebé totes les AMPES del municipi, segons ha detallat l’ACTE. L’entitat ha assolit també més de 4.000 adhesions individuals per Internet en una campanya que es va iniciar a finals del mes de gener per evitar que es tanqui «l’única sala de cinema que hi ha a la ciutat on es projecten estrenes nacionals i internacionals de primer ordre». L’agrupació, de recent creació, té previst presentar totes les adhesions aconseguides a l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, el pròxim dia 20 de febrer, segons anuncien.L’entitat, encarregada d’organitzar activitats relacionades amb el cinema i que ha impulsat la campanya de recollida de signatures a favor del cinema La Rambla de l’Art afirma que un dels problemes que ofega econòmicament el cinema és «la decisió del govern municipal de gravar a Olwynfilms amb l’IBI (l’Impost de Béns Immobles)». «Un impost desmesurat que, com tothom sap, correspon pagar als propietaris dels béns, en aquest cas hauria de ser el mateix Ajuntament de Cambrils», detallen.Des de l’associació que ha impulsat la campanya en defensa del cinema municipal, considera que el rerefons del problema rau en el fet que «hi ha el desconeixement, probablement interessat, de la tasca cultural i social que s’ha realitzat durant els tres darrers anys i que l’administració hauria de fomentar», assegura.Des de l’ACTE es recorda que el cinema La Rambla de l’Art té el reconeixement de la xarxa europea de cinemes Europa Cinema, la qual cosa ha aportat una programació variada de cinema comercial, infantil i d’autor. Destaquen també que s’han dut a terme tot un seguit d’activitats adreçades a la població de Cambrils i voltants «que enriqueixen l’oferta cultural existent». Per tot plegat, demanen a l’Ajuntament de Cambrils que faci tot el possible per difondre i donar suport «la important tasca cultural que es realitza des de La Rambla de l’Art» i, evitar així, que el cinema municipal desaparegui de la localitat.