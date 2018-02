Nega que intentés introduir una noia de 16 anys dins el maleter del seu vehicle a Cambrils

L’acusat diu que pretenia demanar a la noia el seu número de telèfon perquè pensava que li havia agradat

L’acusat d’intentar introduir una noia de 16 anys dins el maleter del seu vehicle a Cambrils, el 26 de juny del 2015, ha negat els fets en el judici que s’ha celebrat aquest dilluns a l’Audiència de Tarragona. L’home ha explicat que estava fent dues entregues al municipi i que es va creuar la mirada amb la noia en un parell d’ocasions des d’una distància «d’uns 30 o 40 metres». Així, ha assegurat que no li va dir res ni la va subjectar del braç, tal com sostenen la noia i la fiscalia. «Me la quedo mirant i dic, doncs li hauré agradat. La meva intenció era demanar-li el telèfon, però veig que ella agafa el mòbil i me’n vaig anar a prendre un gelat a la platja», ha declarat el processat, de 50 anys. Per la seva banda, la noia ha afirmat que va percebre que l’home la seguia amb el vehicle mentre ella caminava pel carrer i que, després de canviar la seva ruta, se’l va tornar a trobar amb el maleter del cotxe obert. En aquell moment, segons ha relatat, l’individu la va agafar del braç amb força mentre li deia «vine» i va intentar introduir-la dins el maleter, sense èxit.Els fets es remunten al 26 de juny del 2015 quan l’acusat va anar seguint la noia amb el seu vehicle pel carrer Hospital de la localitat, segons el ministeri públic. Quan ella es va adonar del seguiment i de l’actitud sospitosa de l’home, es va dirigir «espantada» cap a una zona de vianants. Poc després, va tornar a sortir a l’avinguda del Nou Cambrils amb la intenció de dirigir-se cap a un parc on hi havia la seva mare.La noia ha explicat que el processat l’estava esperant en aquest lloc amb el maleter del vehicle obert. Segons ha manifestat, ell va treure una bicicleta de dins el maleter i li va dir que es dirigís cap a ell. Tot seguit, ha afegit, l’home la va agafar del braç amb força mentre intentava introduir-la dins el maleter, però després de forcejar amb ell se’n va desfer i va poder fugir del lloc.Ràpidament, la noia es va trobar amb la seva mare i va trucar els Mossos d’Esquadra. Els agents es van personar al lloc i van demanar a la víctima que els donés una descripció del vehicle i de l’individu sospitós. Al cap d’uns vint minuts, una patrulla els van identificar a la zona de l’Ajuntament de Cambrils i els agents van demanar a l’home que es dirigís a la comissaria. Un cop allà, la noia el va reconèixer de forma espontània i es va tancar dins un despatx perquè tenia «molta por», segons ha declarat un dels mossos.Per la seva banda, el processat ha explicat que treballava en una empresa de Constantí i que havia de fer un parell d’entregues a Cambrils. Segons ha dit, en el primer cas la persona destinatària no hi era i, mentre era fora del cotxe, va veure a la noia caminant per la vorera i es van creuar les mirades. Tot seguit, ha assegurat que se’n va anar a fer una altra entrega i que la va tornar a veure «a uns 30 o 40 metres».Aleshores, se la va quedar mirant i va pensar que potser ella se sentia atreta per ell. Tot i que tenia intenció de demanar-li el seu número de telèfon, l’home ha explicat que se’n va anar a prendre un gelat a la platja i que, quan se’n tornava cap a casa, es va quedar «sorprès» quan el van aturar els Mossos d’Esquadra.L’home, que només ha respost les preguntes del seu advocat, ha negat que hagués agafat la oia del braç. «En cap moment hi estava a prop, ni li vaig dir res, ni vam mantenir contacte físic», ha assegurat davant els magistrats de la secció segona de l’Audiència de Tarragona.Després d’escoltar les dues versions i els testimonis dels agents dels Mossos d’Esquadra, la fiscalia ha mantingut la petició de 3 anys i 11 mesos de presó contra l’home per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. La fiscal ha subratllat que les dues persones implicades no es coneixien prèviament i que la noia ha mantingut un testimoni «persistent» i «sense contradiccions» durant el procediment. Alhora, ha titllat «d’inversemblant» la versió que ha ofert el processat. El ministeri públic també ha sol·licitat que l’home no es pugui apropar a la víctima a menys de 500 metres, ni comunicar-se amb ella, durant un període de cinc anys.Al seu torn, la defensa ha sol·licitat la lliure absolució perquè la noia s’ha contradit en «fins a sis vegades» respecte les declaracions que va oferir davant el jutjat d’instrucció. El lletrat ha insistit que els dos encontres van ser fortuïts i que no és creïble que, si sentia amenaçada, la jove no reculés i marxés del lloc. A més, ha insistit que la denunciant no presentava cap lesió al braç. El judici ha quedat vist per sentència.