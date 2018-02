Més de 650 persones partipen al Carnaval de La Pobla

En total es van exhibir 20 comparses que van recórrer els carrers del municipi

Actualitzada 12/02/2018 a les 16:14

El passat dissabte, La Pobla van celebrar la gran rua de Carnaval. Aquesta va comptar amb disfresses d’allò més variades i originals i va arrencar a l’avinguda Tarragona i va desfilar també pel carrer Mina de Madró, carrer Bassal, avinguda Pintor Marià Fortuny, avinguda de la Generalitat, rambla Jaume I i carrer Bassal fins arribar al final del recorregut, fixat al davant del Pavelló Esportiu Municipal.Més de 650 persones organitzades en 20 comparses van participar a la rua. La festa es va allargar fins ben entrada la matinada amb el Ball de Carnestoltes.El Carnaval de La Pobla va comptar un any més amb la presència del matrimoni format per José Moya(91 anys) i Maria Josefa Sánchez (84 anys) que, fidels a la tradició, van participar un cop més a la rua. Com sempre van sortir amb la comparsa familiar que va escollir com a temàtica les tribus africanes. El matrimoni constitueix tot un exemple al municipi, atès que ni la seva edat ni el fred els allunyen de compartir aquesta festivitat amb l’esperit alegre i participatiu que sempre han exhibit.