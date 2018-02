Torna la llum a La Riera de Gaià

Els veïns s'han quedat sense subministrament elèctric durant més de tres hores

Actualitzada 12/02/2018 a les 20:15

La Riera de Gaià ja té llum després que, poc abans de les 17 hores, es produís una avaria al subministrament elèctric a causa de la calamarsa. Segons ha informat la companyia elèctrica a Diari Més, una línia s'ha desconnectat i ha deixat sense llum a 4.000 abonats, inicialment.Des de la companyia asseguren que és una avaria de reposició ràpida. Al cap de unes hores, només hi havia 700 afectats. Els tècnics han estat treballant i han verificat que no hi hagués res més afectat per culpa de la tempesta que ha afectat al Tarragonès en qüestió de minuts.