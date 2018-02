La comparsa de la Llar d'Infants, guanyadora de la rua de Carnaval del Morell

En la rua hi han participat fins a 10 comparses

El Morell dirà adéu avui a la festa més esbojarrada de l’any: el Carnaval. El municipi ha viscut un cap de setmana ple d’activitats que va començar divendres amb la Rua de Carnaval de la Llar d’infants i l’escola Ventura Gassol. Els més petits van desfilar fins al Pavelló Municipal, on els esperava un berenar de coca amb xocolata i la Petita Gran Festa de Carnaval. Fins a 500 infants van gaudir de la festa, que també va comptar amb taller de pintacares i animació infantil a càrrec de la Companyia Alea Teatre, que va presentar el seu espectacle De Viatge.El dissabte va tenir lloc la Gran Rua, en la qual hi van participar 10 comparses. El color, la música, la crítica i la disbauxa van conquerir els carrers del Morell fins que el Rei Carnestoltes va fer el seu discurs de benvinguda, acompanyat per la comparsa guanyadora del Carnaval 2017, Hole In One.El sopar de Carnaval va aplegar centenars de persones al Pavelló Municipal, on també es van fer els versots i l’entrega de premis per part del Rei Carnestoltes. La comparsa guanyadora de l’escombra d’or 2018 ha estat la de l’AMPA de la Llar d’Infants que, formada per submarinistes, sirenetes i estrelles, va dur el món marí fins al Morell. L’escombra de plata se la va emportar la comparsa La Tribu Xalada, mentre que l’escombra de bronze la va guanyar la comparsa Aves del Paraíso. Com a novetat, es va entregar el diploma a la millor carrossa, que també se’l va emportar la comparsa guanyadora. La jornada va acabar amb la revetlla amb Disco Mòbil.Per últim, ahir diumenge es va celebrar la Festa del confeti. A partir de les 17h de la tarda a la Plaça de la Font, el Grup Xiruca va amenitzar la festa i els més petits es van llançar de valent a la guerra dels papers de colors. En finalitzar, es va dur a terme la crema del Rei Carnestoltes, qui va arribar amb un taüt a la Plaça de la Font.El Carnaval del Morell acabarà aquest dilluns amb una última activitat. A les 17h, a la Biblioteca Municipal, Agus Farré realitzarà una activitat de contacontes que tancarà oficialment el Carnaval 2018 del Morell.