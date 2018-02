La pedra cobreix de blanc la platja de la Móra, un fibló s'ha format davant l’Arrabassada i, a la Riera de Gaià, 4.000 usuaris s'han quedat a les fosques

Actualitzada 12/02/2018 a les 21:30

Pedra a nivell de mar

Una forta e inesperada tempesta de calamarsa, la segona en pocs dies al terme municipal de Tarragona, ha sorprès avui a la tarda els veïns de la zona de Llevant i de poblacions com Altafulla i Torredembarra. El fenomen meteorològic ha agafat desprevinguts els conductors que, al voltant de les 17 hores, circulaven per l’N-340, l’A-7 i l’AP-7. La calamarsada ha tintat de blanc aquesta ampla franja de territori, però també ha afectat el mar, on es s'ha produït un fibló a pocs quilòmetres de distància de l’Arrabassada, a més de talls de llum a la Riera de Gaià.El fenomen ha cobert de gel indrets com la platja de la Móra i ha obligat a molts conductors a posar cadenes als seus vehicles per poder continuar la marxa sense arriscar. En alguns punts, el gruix ha arribat als dotze centímetres. Hi ha persones que han obert pas als carrers amb pales amb les quals han desplaçat els grans de gel acumulats.Una hora i mitja després de produir-se la calamarsada, llargues cues de cotxes i camions encara dominaven el paisatge de l’autovia A-7, entre Tarragona i Altafulla, en direcció Barcelona i en altres vies. Emergències de Catalunya ha informat que a l’AP-7 s'han produït vuit quilòmetres de retencions entre Torredembarra i Tarragona, en sentit sud, mentre que a l’N-340, també en direcció Tarragona, han estat tres els quilòmetres.La xarxa viària de la zona s'ha vist molt afectada per la calamarsa. A l’AP-7, un vehicle ha sortit de la via. El SEM i dues dotacions dels Bombers han auxiliat una persona que ha resultat ferida. A la mateixa carretera, però en direcció sud, un camió cisterna ha quedat creuat a la via quan circulava a l'altura de la Riera de Gaià, fet que ha obligat a intervenir els Bombers i els Mossos d’Esquadra.L’accident més espectacular s'ha produït a l’A-7, on mitja dotzena de cotxes han col·lidit a causa de l’estat relliscant de l’asfalt. Afortunadament, no s'ha hagut de lamentar cap persona ferida com a conseqüència de les múltiples topades. La catifa de calamarsa ha obligat a treballar màquines llevaneu i s 'ha procedit a tirar sal a la via per evitar l’efecte nociu de les boles de glaç a la carretera.El temporal ha provocat una apagada de llum a la Riera de Gaià, que va afectar 4.000 persones. El tall ha tingut lloc al voltant de les sis de la tarda i, una hora més tard, el nombre de domicilis sense subministrament ha disminuït fins als 700. La causa ha estat l’afectació en una línia, concretament en un aïllador, que s'ha desconnectat de la xarxa. Abans de les vuit, ja s’ha restablert el servei i la llum ha tornat als domicilis.Les urbanitzacions de l’àrea de Llevant, Monnars, Ferran, la Riera de Gaià i altres nuclis de població del Tarragonès han estat les zones que més han patit la calamarsa. Moltes persones han aprofitat per apropar-se fins a platges com la de la Móra per veure l’inusual paisatge que ha deixat la tempesta, amb gel que arribava fins al mar, i trepitjar la pedra caiguda. En els xalets de la zona també s'han produït imatges curioses, com el contrast del blanc que cobria els jardins amb el blau de les piscines.Les fortes precipitacions que han caigut sobre el territori s'han desplaçat, al voltant de les vuit de la tarda, cap al Baix Penedès, afectant a poblacions com Llorenç del Penedès, on la predra també ha fet acte de presència, mentre que la tranquil·litat meteorològica ha tornat al Tarragonès. La previsió del temps per demà, dimarts, anuncia cel cobert al Camp de Tarragona i la possibilitat de pluja a la tarda, a partir de les 15 hores.