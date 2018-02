L'IPHEs s'inspira en les tècniques d'un museu de Washington per conservar els seus fòssils

Aquestes tècniques de conservació s'aplicaran als fòssils de grans mamífers trobats al Barranc de la Boella, a la Canonja

Actualitzada 12/02/2018 a les 11:48

L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) s'inspirarà en les tècniques que utilitza el Museu d'Història Natural de Washington D.C. per conservar els fòssils de grans mamífers trobats al Barranc de la Boella, a la Canonja.Segons ha informat l'IPHES, la conservadora-restauradora de l'IPHES Lucía López-Polín ha completat una estada científica al Museu de Washington, gràcies a una beca d'investigació Smithsonian, per aprendre les tècniques que usa el museu nord-americà, que és un dels referents mundials en Història Natural.Segons l'IPHES, la restauració dels fòssils que apareixen en els jaciments arqueopaleontològics és un treball curós que exigeix el domini de tècniques innovadores i no invasives per no danyar res del llegat del passat.En concret, l'objectiu de l'estada de la restauradora de l'IPHES ha estat estudiar els sistemes d'embalatge i emmagatzematge dels vertebrats fòssils que s'utilitzen a l'esmentat museu i que són tot un referent.L'estudi s'ha dirigit a valorar la seva utilitat per als fòssils de probòscides i altres grans mamífers del Barranc de la Boella, amb una antiguitat d'un milió d'anys, que tenen una problemàtica singular derivada de les seves grans dimensions i pesos.López-Polín ha desenvolupat la seva feina en el departament de Conservació dirigit per Catherine Hawks, responsable de la conservació de les ingents col·leccions del Museu de Washington.Allà, la restauradora de l'IPHES ha revisat els diferents sistemes d'embalatge dels vertebrats fòssils i ha efectuat anàlisis quantitatives sobre el nivell de protecció que proporcionen diferents sistemes d'embalatge, treball experimental que ha dut a terme al laboratori de preparació del departament de Paleobiologia al costat de Steven Jabo.Lucía López-Polín és conservadora-restauradora especialitzada en el tractament de restes fòssils del quaternari i està vinculada a l'equip d'Investigació d'Atapuerca (EIA) des de 1997, al qual es va incorporar com a becària el 2003 dins d'un equip científic dirigit per Eudald Carbonell a la Universitat Rovira i Virgili.