En llibertat amb càrrecs l'home que va disparar accidentalment a la seva parella

L'arma havia pertangut a l'avi de l'home, segons va manifestar ell mateix, i no estava degudament registrada

Actualitzada 12/02/2018 a les 15:43

La jutge de Violència del Vendrell ha deixat en llibertat amb els càrrecs d'homicidi per imprudència i tinença il·lícita d'armes l'home que va disparar accidentalment la seva parella a Torredembarra aquest dissabte passat. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la jutge ha acordat la llibertat sense mesures cautelars.La dona, de 37 anys, va morir ahir a l'hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat després d'haver rebut un tret de la seva parella, de 42 anys, al qual se li hauria disparat l'arma accidentalment. La pistola era una herència familiar, no estava registrada i s'hauria disparat accidentalment mentre la manipulava, ferint de gravetat a la víctima.L'home la va portar de seguida al CAP de la localitat i d'allà, la van evacuar en helicòpter a l'hospital Joan XXIII tarragoní, on la van traslladar a Bellvitge, centre on va morir ahir diumenge.L'home detingut va explicar posteriorment a la policia que els fets van passar a la casa familiar, situada al carrer Sant Jaume de Toderrembarra, quan estava manipulant una arma heretada de la seva família i aquesta se li va disparar accidentalment, ferint greument la seva parella.Els Mossos van rebre l'avís d'allò succeït passades les 10 hores d'ahir al matí i van procedir a interrogar l'home, sobre el qual no consten antecedents de violència masclista, a més d'inspeccionar el lloc on van passar els fets.L'arma havia pertangut a l'avi de l'home, segons va manifestar ell mateix, i no estava degudament registrada.