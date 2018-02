El Carnaval omple de color els carrers de Roda de Berà

Se celebren tres rues que omplen de confeti el municipi

Enterrament Rei Carnestoltes

Roda de Berà va celebrar el Carnaval amb tres rues, una al divendres al matí, la segona el dissabte al migdia per a zona de la platja i la tercera al vespre.El divendres al matí, els petits de la Llar d’Infants ‘Els Petitons’ van ser els primers en donar la benvinguda al rei Carnestoltes celebrant el Carnaval pels principals carrers del nucli urbà. Enguany es van convertir, acompanyats pels seus pares i mares, en petits barrufets i barrufetes. La festa va acabar a la plaça del Mercat on van gaudir amb una batalla de confeti. Per la tarda, els nens del centre obert municipal “Bartus” van participar a la gimcana disfressats de bruixots.La segona incloïa la nova rua de platja de dissabte al migdia, organitzada amb la col·laboració de l’Associació de Veïns Costa Daurada-Berà, els qui van participar disfressats de fruita. La sortida es va fer des de la plaça Luis del Olmo amb la carrossa d’en Carnestoltes encapçalant el seguici. Aquesta va anar seguida de set carrosses i la comparsa participants. Van recórrer el Port Esportiu fins arribar al passeig de Costa Daurada, on, a la plaça Sant Jaume, els hi esperava el vermut, preparat per l’Associació.La gran rua de Carnaval va ser dissabte al vespre amb la participació de nou carrosses. La carrossa del Rei Carnestoltes, acompanyat per Batman i el Joker, marcava el ritme, seguida per la tribu Masai dels Tintineadores, els vampirs Picarols de Creixell, i els caníbals de l’associació rodenca Luz de Luna. Ben a prop va desfilar la carrossa amb més d'un centenar de participants inspirada en la monarca de mal geni “Iracunda”, la Reina de Cors d’Alícia en el País de les Meravelles; seguida pels mariners de Creixell Diferente i les crispetes dels Esmarris de Creixell. Els joves rodencs es van convertir en els personatges de la popular sèrie “Vikings”. Finalment, tancant el seguici, anaven unes vistoses ventafocs, vingudes des de Calafell, a sobre d’una gran carbassa. La rua va passar pels carrers del nucli urbà, fins a la plaça de l’Ajuntament. Allà el Rei Carnestoltes va llegir el seu pregó, acompanyat per l’alcalde Pere Virgili i els regidors i regidores de la corporació Isabel Mondéjar, Cèlia Treserres, Teresa Ferré i José Ibort. La nit de dissabte es va allargar amb una festa de Carnaval al Casino Municipal.El cap de setmana carnavalenc va finalitzar ahir diumenge a la tarda amb la rua infantil, al Pavelló Municipal, amb una actuació, xocolatada i molt de confeti.El proper dimecres, a de dos quarts de sis de la tarda a la plaça de la Sardana, tindrà lloc la vetlla del rei dels poca-soltes, qui es trobarà de cos present al Patronat Municipal. Seguidament, el Ball de Diables durà a terme un petit seguici mortuori i finalitzarà amb la lectura del testament del Rei Carnestoltes i la crema del seu fèretre. Per acabar, se servirà xocolata desfeta per a tots aquells que vinguin disfressats.