El Carnaval de la Canonja treu al carrer més de tres mil persones

Demà s'acomiadarà el Rei Carnestoltes amb la vetlla fúnebre i l'enterrament de la sardina

Actualitzada 12/02/2018 a les 12:26

La Canonja ha viscut intensament el tradicional Carnaval al llarg de tot el cap de setmana. El Rei Carnestoltes ja va donar el tret de sortida el primer diumenge de febrer amb el seu pregó al saló d’actes de l’Escola. El divendres va ser la festa pels més petits, amb el concurs de disfresses infantil. Molts nens i nenes de la Canonja van participar-hi amb disfresses molt originals i divertides. Es van lliurar premis a la caracterització, originalitat i a la vistositat, tan individuals com a les parelles.La festa va continuar el divendres amb el sopar de les colles, el dissabte amb el sopar pícnic que va aplegar 700 persones al poliesportiu Josep Canadell i finalment diumenge la magnífica Rua de Carnaval va treure al carrer prop de 3.000 persones que van presenciar la meravellosa desfilada de les 11 comparses locals, 3 comparses convidades i 4 grups. La desfilada va acabar amb l'entrega de premis al poliesportiu, tot i que el jurat no ho va tenir gens fàcil per decidir els guanyadors.Finalment el resultat va ser: 3r premi comparses: Picarols amb Explica’m un conte. 2n premi: Av. Sector Norte amb Fantasia Oriental i 1r premi: Comparsa M C amb Tribu índia.Pel que fa als grups els premiats van ser: 3r. Premi grups: Gualtrapas amb disfressa Ovni Coupé, 2n premi grups: Fiesteros amb Disneyland i 1r premi grups: Blanco y negro amb Dálmatas.Demà dimarts a partir de les 6 de la tarda tindrà lloc la vetlla fúnebre del Rei Carnestoltes i l'enterrament de la sardina a l'escola de la Canonja. Tot seguit es farà el mercat de la sardina, amb especialitats gastronòmiques de les diferents colles de carnaval i la lectura del testament. Així es posarà el punt final al carnaval de la Canonja fins a l'any vinent.