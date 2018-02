De la Serna adverteix que el tràmit per desviar els camions de l'N-340 és «llarg»

El ministre lamenta que el govern espanyol s’hagi endut «tots els pals» per incomplir una data que ells no van anunciar

Actualitzada 12/02/2018 a les 14:22

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha refermat aquest dilluns el seu compromís per fer efectiu el desviament obligatori de camions de la carretera N-340 a l’autopista AP-7 als trams ebrencs i penedesencs de la via. Tot i això, el ministre ha admès que no està «en disposició de donar un data» i que només pot garantir «la màxima celeritat» a l’hora d’activar la mesura. De la Serna ha insistit que el tràmit és «llarg» perquè inclou informes interns i del Consell d’Estat i diversos acords, entre els quals amb la concessionària Abertis. El ministre de Foment ha recordat que el govern espanyol «en cap cas» va anunciar que la mesura entraria en vigor l’1 de gener i ha lamentat que, «per no complir aquesta data que va donar algú ens hem endut tots els pals».El ministre ha insistit que Foment no ha fet pública cap data per fer efectiu el desviament obligatori de camions i ha recordat que el darrer acord de les mateixes característiques que s’ha impulsat a l’estat espanyol, a la Rioja, va trigar «prop de deu mesos». «El tràmit és llarg», ha insistit.El ministre ha rebutjat les crítiques que ha rebut el govern espanyol per l’accident ocorregut el passat 4 de febrer a l’N-340 al Vendrell, que va deixar tres víctimes mortals. En aquest context, De la Serna ha titllat «d’injust» i «irresponsable» traslladar a l’executiu espanyol la responsabilitat de no haver posar en marxa la mesura en un termini que considera «inasssumible i impossible».