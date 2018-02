El camí per on circulava es va ensorrar atrapant a diversos animals amb la caixa del vehicle

Actualitzada 12/02/2018 a les 15:52

El Servei Català de Trànsit va rebre ahir al matí, a les 10.01 hores, un avís per una sortida de via d'un camió al municipi de Benissanet. El vehicle transportava 210 truges.Els Agents Rurals van intervenir per tal de treure els animals ferits que van quedar atrapats a la caixa del camió. El vehicle era un tràiler de gran tonatge i pel camí pavimentat per on circulava es va ensorrar.El conductor va sortir il·lès però alguns dels animals no van patir la mateixa sort, alguns van morir en l'incident.