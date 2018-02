Mor la dona que va rebre un tret al pit a Torredembarra

La seva parella i ella estaven manipulant l’arma quan es va disparar accidentalment

Actualitzada 11/02/2018 a les 11:13

Una dona de 37 anys va ingressar ahir al matí a l'Hospital Joan XXIII i, posteriorment a l'Hospital Bellvitge de Barcelona, després de rebre un tret accidental al pit. Durant tot el dissabte els metges van intentar salvar la dona però el seu estat era molt crític i va acabar morint a la tarda. Els Mossos d'Esquadra, abans de conèixer la mort de la dona, van detenir l'home, Miguel F.M., imputant-li delictes de tinença il·lícita d'armes i lesions per imprudència. Tot i que aquest segon delicte ha agumentat a homicidi per imprudència, ja que malauradament, la dona ha acabat morint.La versió de l'home és que tots dos estaven manipulant l'arma a casa seva quan de sobte es va disparar accidentalment i la bala va impactar al pit de la dona, la seva parella va acudir ràpidament al CAP de Torredembarra amb la dona i els metges van traslladar-la amb helicòpter a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i, més tard a l'Hospital Bellvitge, lloc on va acabar perdent la vida. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant els fets per comprovar que realment va ser accidental.